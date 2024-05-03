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Комитет ГД одобрил поправки, запрещающие иноагентам работать наблюдателями на выборах

Комитет Госдумы одобрил запрет иноагентам работать наблюдателями на выборах

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«Газета.Ru»

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, согласно которым иноагенты не могут быть назначены наблюдателями на выборах. Решение комитета опубликовано в думской электронной базе.

До этого в Госдуме одобрили поправки, запрещающие участвовать в выборах иноагентам.

Согласно поправками, закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополняется новой нормой о том, что «кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента».

3 мая сообщалось, что в Госдуму РФ внесен законопроект, который упростит процедуру передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону специальной военной операции (СВО).

В этот же день депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо установить реестр «лиц недружественных государств» и ввести для них ограничения в экономической деятельности, которые будут похожи на те, которые действуют в отношении иноагентов.

Ранее в России предложили увеличить МРОТ в полтора раза.

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