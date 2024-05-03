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Исследователи нашли «проклятый» корабль, затонувший 115 лет назад

LADBible: специалисты обнаружили корабль, затонувший в 1909 году

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Great Lakes Shipwreck Museum/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Команда исследователей обнаружила «проклятый» корабль, который затонул в 1909 году, пишет LADBible.

В мае 1909 года судно «Аделла Шорс» отплыло от мыса Уайтфиш, США, но до конечной точки экипаж так и не добрался. Корабль попал в шторм и был разрушен, однако найти обломки тогда так и не удалось. Кроме того, сухогруз до этого случае уже дважды шел ко дну, но был восстановлен, получив клеймо «проклятого».

Спустя 115 лет «Аделлу Шорс» нашли члены исторического общества кораблекрушений. Специалисты использовали современное гидроакустическое оборудование, с помощью которого обследовали дно озера и обнаружили обломки корабля.

Теперь исследователи продолжат свою работу и примут решение, что делать с обнаруженным кораблем.

Ранее археологи раскрыли тайну датского корабля, затонувшего 530 лет назад.

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