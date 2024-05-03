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Шойгу рассказал о требованиях Запада к Украине по сдерживанию наступления РФ

Шойгу: США и союзники требуют от Украины сдержать наступление РФ любой ценой

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники требуют от Украины сдержать российское наступление любой ценой. Его слова на селекторном совещании в ведомстве приводит ТАСС.

Министр отметил, что за прошедшие две недели российские войска отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Новобахмутовку, Семеновку, Бердычи в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, однако отступают под натиском Вооруженных сил РФ. Он также подчеркнул, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения войск.

Также Шойгу заявил на совещании в ведомстве, что общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за 2024 год превысили 111 тыс. человек. В ходе совещания глава министерства также заслушал доклады об обстановке в зоне спецоперации и обсудил с участниками мероприятия характер действий противника.

Ранее Шойгу рассказал о роли западных советников в диверсиях на территории РФ.

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