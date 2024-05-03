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Россиянам рассказали, как обезопасить дачу от воров

Депутат Чаплин: дачу от воров поможет защитить установка сигнализации и камер

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Shutterstock/Al More

Лучший способ защитить загородный участок от воров — установить на нем сигнализацию и видеокамеры. Такой совет россиянам дал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Его слова приводит NEWS.ru.

Датчики высокой чувствительности рекомендуется ставить на дверях дома, окнах и вентиляционных отверстиях. Также стоит установить мощные светильники с датчиками движения вокруг дачи. Они включаются автоматически при фиксации какого-либо движения и отпугивают воров.

Кроме того, следует удостовериться в надежности замков на воротах и дверях и при необходимости заменить их.

«Устраните все возможные места проникновения: пробоины в заборе или слабые точки в конструкции зданий. Следите за порядком за территорией, чтобы дача казалась заселенной и охраняемой. Подружитесь с соседями», — заключил Чаплин.

До этого сообщалось о резком скачке цен на древесину для дач в России. Материал за год подорожал на 25-30%.

Ранее в РФ вырос спрос на готовые дома из дерева.

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