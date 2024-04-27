Говорить вслух: в Москве наградили экспертов в сфере женского здоровья

В апреле 2024 года в Москве впервые вручили премию «Вслух», чтобы отметить заслуги просветителей, которые открыто говорят о женском здоровье. Награды получили авторы благотворительных проектов, журналисты, эксперты, создатели учебных курсов и блогеры. О том, почему так важно обсуждать эту тему публично – в материале «Газеты.Ru».

Премия «Вслух» стартовала осенью 2023 года. Учредитель премии – фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» – поставила перед собой задачу отметить экспертов, которые умеют «грамотно и бережно» говорить на самые сложные темы в области женского здоровья. Партнером проекта выступил журнал The Voice.

Премия «Вслух» объединила специалистов, работающих в самых разных областях. Каждый из них развенчивает самые распространенные мифы о репродуктивном здоровье женщин, опираясь на достоверные факты и актуальную медицинскую информацию. Для некоторых из них такая просветительская деятельность стала частью профессии, в то время как другие уделяют ей свое свободное время.

Значимость такой работы сложно переоценить. По данным исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер», лишь четверть россиянок репродуктивного возраста обращаются к специалисту сразу же при появлении у них первых тревожных симптомов. Ситуация с профилактическими осмотрами еще более плачевна. И это настоящая беда для тех, кто пренебрегает своим здоровьем.

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Отдельной проблемой является стремительно растущее количество недостоверной информации в сети Интернет. «За последние три года количество фейковых сообщений в российском интернете увеличилось в десять раз – с 1,5 до 11 миллионов уникальных ссылок в год. Женщины, считают специалисты в области интернет-коммуникаций, чаще мужчин доверяют непроверенной информации в вопросах здравоохранения. Такие фейки способны наносить вред здоровью и даже стоить кому-то жизни», — рассказала «Газете.Ru» руководитель департамента коммуникаций фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» в России Анна Похитонова.

В состав жюри, которое отбирало победителей премии «Вслух», вошли эксперты многих влиятельных организаций, среди них: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), экспертный центр «Деловой России» по демографической политике и репродуктивному здоровью, Международная ассоциация гинекологов, эндокринологов и терапевтов.

Лауреаты премии

Организаторы премии «Вслух» объявили семь номинаций в зависимости от формата и характера деятельности участников.

Премию в номинации «Курс» получила Ольга Каплина, специалист по женскому здоровью, автор обучающей программы «Я здорова». Ее проект – это достоверная информация, дающая ответы на самые главные вопросы о женском здоровье.

Награда в номинации «Группа поддержки» была присуждена благотворительному фонду «Свет в руках», который поддерживает семьи, столкнувшиеся с репродуктивными потерями. Основатель и директор фонда Александра Краус создала его, когда обнаружила, что в нашей стране практически нет доступной квалифицированной психологической и информационной помощи родителям, которые потеряли ребенка во время родов.

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Лучшим «Онлайн-проектом» жюри признало «Женпросвет» – всероссийскую благотворительную образовательную площадку, где профессионалы в области женского здоровья отвечают на вопросы читателей. Этот проект реализуется при поддержке Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии.

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В номинации «Лекторий» премию получила специалист по женскому здоровью Ирина Быстрова, которая в течение 20 лет безвозмездно читает в вузах Твери лекции, посвященные различным аспектам женского здоровья.

Премия в номинации «Книга» была присуждена изданию «Нездоровые женщины» Элинор Клегхорн. Это погружение в историю медицины и размышление о сложностях, с которыми сталкиваются женщины в современном мире.

В номинации «Блог» победила Ольга Крумкач, специалист по женскому здоровью, автор и ведущая подкаста «Раздвиньте ноги! 18+». За годы существования этот ресурс превратился в большой справочник с ответами на вопросы, которые волнуют всех без исключения. В каждом выпуске ведущая вместе с приглашенными экспертами делится своим опытом, разбирает самые разные аспекты сексуальной жизни, беременности, родов и лечения различных заболеваний.

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Лучшей в номинации «Текст» была признана Алевтина Федина, специалист по женскому здоровью и автор статьи «10 вещей, которые снижают эффективность оральных контрацептивов». Публикация рассматривает все возможные риски, включая лишний вес, отдельные заболевания и даже употребление чая с мелиссой и зверобоем.

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«Надеемся, что эти эксперты, сайты, книги, блоги, курсы помогут женщинам заботиться о своем здоровье с точки зрения принципов доказательной медицины. Однако напоминаем, что даже самая исчерпывающая информация, полученная в интернете, не должна заменять регулярные осмотры у специалиста по женскому здоровью», – подчеркнула Анна Похитонова.

Вслух о себе

Премия «Вслух» выросла из масштабного социально-просветительского проекта «Неделя женского здоровья». В этом году «Гедеон Рихтер» проводит его уже в девятый раз, чтобы напомнить россиянкам о важности заботы о себе и необходимости регулярного посещения специалиста по женскому здоровью.

Плановые осмотры раз в год помогают женщине поддерживать свое здоровье в долгосрочной перспективе. Так можно выявить серьезные заболевания на ранних стадиях, когда симптомы еще не проявились. Профилактика снижает риск развития многих хронических болезней и позволяет отслеживать общее состояние организма.

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Важно помнить, что многое в женском организме зависит от гормонов. Во время профилактических осмотров специалист по женскому здоровью оценивает гораздо более широкий спектр симптомов, чем принято считать. С ним можно обсудить ощущения во время месячных, перепады настроения, снижение работоспособности, состояние кожи, волос и многое другое.

Походы к косметологу, покупка новейших косметических средств, массаж, которые обычно ассоциируются с заботой и любовью к себе, – это лишь дополнение к медицинскому контролю за состоянием своего гормонального фона и репродуктивной системы. Все должно начинаться с осознания возможностей и потребностей своего организма.

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