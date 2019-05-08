Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира путина с Днем Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

По словам Лукашенко, в этот день потомки с благодарностью вспоминают подвиг героев-освободителей, которые спасли мир от нацистской чумы, а также скорбят о миллионах погибших.

«Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян», — отметил Лукашенко.

Уточняется, что Лукашенко также направил поздравительные послания другим зарубежным лидерам.

Ранее сообщалось, что опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.