Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
Руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что есть весомые причины для того, чтобы не проводить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая. Свою позицию он изложил у себя на фейсбуке.
По словам Вятровича, дата крайне неудачная, поскольку совпадает с Днем памяти жертв политических репрессий.
«Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв», — отметил Вятрович.
Он добавил, что День памяти жертв политических репрессий — это траурная дата.
Ранее Зеленский прокомментировал отказ Рады назначить инаугурацию на 19 мая, заявив, что это показательное отношение к народу Украины, избравшему нового президента.
В Верховной раде заявили, что лучшей датой для инаугурации Владимира Зеленского будет 28 мая. Депутаты отметили, что дата является наиболее комфортной. К тому же депутаты настроены на эту дату, чтобы у Зеленского не было возможности распустить Раду.