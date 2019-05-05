Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

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Руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что есть весомые причины для того, чтобы не проводить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая. Свою позицию он изложил у себя на фейсбуке.

По словам Вятровича, дата крайне неудачная, поскольку совпадает с Днем памяти жертв политических репрессий.

«Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв», — отметил Вятрович.

Он добавил, что День памяти жертв политических репрессий — это траурная дата.

Ранее Зеленский прокомментировал отказ Рады назначить инаугурацию на 19 мая, заявив, что это показательное отношение к народу Украины, избравшему нового президента.

В Верховной раде заявили, что лучшей датой для инаугурации Владимира Зеленского будет 28 мая. Депутаты отметили, что дата является наиболее комфортной. К тому же депутаты настроены на эту дату, чтобы у Зеленского не было возможности распустить Раду.