Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину
В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не «креативничать», а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников.
Владимир Зеленский пообещал креативно ответить на указ российского лидера Владимира Путина о выдаче паспортов России украинцам.
Калашников в свою очередь заявил, что самым креативным со стороны Украины был бы отвод войск в Донбассе и предоставление жителям возможности провести выборы.
«Одним словом, выполнили бы все, что предписано Минскими соглашениями, и навели бы мир. Вот это было бы очень креативно», — сказал он.
В Госдуме также намекнули, что Зеленскому нужно оставить свою бывшую профессию в прошлом.