Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину

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В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не «креативничать», а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников.

Владимир Зеленский пообещал креативно ответить на указ российского лидера Владимира Путина о выдаче паспортов России украинцам.

Калашников в свою очередь заявил, что самым креативным со стороны Украины был бы отвод войск в Донбассе и предоставление жителям возможности провести выборы.

«Одним словом, выполнили бы все, что предписано Минскими соглашениями, и навели бы мир. Вот это было бы очень креативно», — сказал он.

В Госдуме также намекнули, что Зеленскому нужно оставить свою бывшую профессию в прошлом.