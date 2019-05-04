Майдан — это плохо, заявил Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что «Майдан - это плохо», так как любая революция приводит к самым негативным последствиям. Об этом сообщают «Украинские новости».

По мнению Коломойского, до Майдана довела власть экс-президента Украины Виктора Януковича, Россия и революция.

«Майдан — это плохо. Это плохо, потому что власть Януковича довела до Майдана. Революция — это всегда плохо», — добавил Коломойский.

Кроме того, олигарх отметил, что Майдан унес жизни 13 миллионов украинцев, вычел Крым и Донбасс. Также он сравнил сегодняшнюю ситуацию с гражданской войной 1918-1920 годов на территории Украины.

«Когда идет революция, то есть две противоборствующие стороны, а бывает - и три, и четыре», — заключил Коломойский.

Ранее в СМИ назвали дату возвращения Коломойского на Украину.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.