Франция решила поучаствовать в восстановлении Ирака

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж окажет поддержку властям Ирака в восстановлении страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Франция и Ирак подписали дорожную карту «укрепления стратегического партнерства».

Он также добавил, что борьба с терроризмом является одной из главных задач двух стран.

Макрон подчеркнул, что от стабильности Ирака зависит «безопасность региона».

Ранее президент Сирии Башар Асад оценил сотрудничество с Ираком.