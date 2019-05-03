Франция решила поучаствовать в восстановлении Ирака
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж окажет поддержку властям Ирака в восстановлении страны. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Франция и Ирак подписали дорожную карту «укрепления стратегического партнерства».
Он также добавил, что борьба с терроризмом является одной из главных задач двух стран.
Макрон подчеркнул, что от стабильности Ирака зависит «безопасность региона».
Ранее президент Сирии Башар Асад оценил сотрудничество с Ираком.