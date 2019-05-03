Зеленского раскритиковали за слова о России

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Депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что у Украины с Россией из «общего» только граница. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Зеленский данными заявлениями «повторяет ошибки» украинского лидера Петра Порошенко.

Он также добавил, что подобный политический курс заведет Зеленского в тупик.

Ранее сторонник Зеленского рассказал об обещание избранного президента Украины.