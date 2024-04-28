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Найден способ вывести жидкость из легкого при сердечной недостаточности

JACC: препарат против диабета ускорил выздоровление при сердечной недостаточности

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Препарат против диабета 2-го типа, дапаглифлозин, может стать лекарством для лечения острой сердечной недостаточности. Это показало исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Дапаглифлозин был разработан для лечения диабета 2-го типа. Но последние данные показывают, что он может снизить риск госпитализации и летального исхода у пациентов с сердечной недостаточностью. Один из ухудшающих прогноз факторов — скопление жидкости в легком. В новой работе ученые выяснили, что дапаглифозин улучшает отток жидкости из легких у пациентов с острой сердечной недостаточностью. Он делал это эффективнее, чем обычно применяемые мочегонные лекарства. Благодаря этому пациенты, которые получали дапаглифозин с первого дня госпитализации, быстрее выписывались из больницы. Препарат не вызывал у них серьезных побочных эффектов.

В настоящее время около половины пациентов с острой сердечной недостаточностью выписываются из больницы с невылеченным отеком легкого. Это связано с недостаточной эффективностью мочегонных препаратов. Отек легкого повышает риск повторной госпитализации и осложнений. Применение дапаглифлозина может значительно улучшить прогноз при сердечной недостаточности.

Ранее были названы заболевания, с которыми можно спутать инсульт.

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