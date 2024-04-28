Автобренд Exeed раскрыл подробности о новинках для России

Китайский автобренд Exeed представит рестайлинговые кроссоверы VX и RX в России в 2025 году. Об этом «Известиям» сообщили на заводе Chery Automobile.

Отмечается, что у флагманского кроссовера VX переделали оформление задней части. Дизайнеры выполнили его в граненом стиле и установили фонари с вертикальными секциями. Также в шестиместной версии на втором пассажирском ряду добавили функцию массажа и выдвижную подставку для ног.

Гибрид RX появится на отечественном рынке в полноприводном варианте. Силовой агрегат выдает 593 л.с. Автомобиль будет разгоняться до «сотни» меньше, чем за 5 секунд. Запас хода составляет свыше 1 тыс. км. Также автобренд подготовил для России кроссовер TXL с новым дизайном и омывателями для фар.

До этого стало известно, что в Китае начались предварительные продажи кроссоверов Exeed Exlantix ET. Автомобиль стоит от 239 тыс. юаней (3 млн рублей по курсу).

Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Ранее автокомпания Chery назвала дату старта продаж нового Tiggo 9 в России.