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Мясо взлетело в цене перед майскими праздниками

Оптовые цены на курицу и свинину в ЦФО за неделю взлетели на 6-8%

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Shutterstock/nblx

Высокий спрос на мясо накануне майских праздников традиционно привел к росту оптовых цен. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

По данным участников рынка, за последнюю неделю апреля свинина и куриное мясо в центре России в опте в среднем подорожали на 6-8%. Однако производители считают этот рост кратковременным и ожидают коррекции после окончания праздников.

Средние оптовые цены на свинину в полутушах и тушки бройлеров в ЦФО за неделю увеличились с 180 руб. до 195 руб. и с 155 руб. до 164 руб. за кг соответственно, следует из данных рынка. Годом ранее эти позиции стоили около 180 руб., 235 руб. и 150 руб. за кг.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев связывает повышение с наступлением «шашлычного» сезона, называя это обычной ситуацией. Рост должен был начаться еще в середине апреля, но задержался из-за более поздней Пасхи в этом году.

В «Черкизово» объясняют подорожание предстоящими длинными выходными, теплой погодой и окончанием поста. Обычно после праздников цены корректируются вниз, указывают там. Динамика цен группы соответствует рынку.

По оценкам «Руспродсоюза», затраты на шашлык из 1,5 кг мяса выросли за год на 10-20%. Союз оценил среднюю стоимость такого объема из курицы в 389 руб., из свинины — 739,5 руб.

Гендиректор Нацсоюза свиноводов Юрий Ковалев отмечает, что сезонный прирост цен на 6% год к году перед майскими праздниками — обычное явление. Он прогнозирует, что по итогам года оптовые цены не вырастут более чем на 5-7%.

Ковалев указывает, что предложение свинины в 1 квартале выросло примерно на 7,2% в годовом выражении. По оценкам рынка, ее потребление в январе-марте увеличилось на 6% до 1,12 млн тонн.

До этого Гонконг снял ограничения на ввоз мяса птицы из России.

Ранее россиянам рассказали , как выбрать качественное мясо для шашлыка.

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