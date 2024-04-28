«Природу не обманешь, возраст берет свое»: Назаров об игре Овечкина в НХЛ

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров высказался об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова передает «Чемпионат».

«Великолепный хоккей, очень приятно смотреть на наших российских звезд в Северной Америке.

Мы все адекватны и все должны понимать, что природу не обманешь. Конечно, Саше очень сложно конкурировать в плей-офф НХЛ с 25-летними голодными и собранными по всему миру лучшими парнями. Но Овечкин не унывает, поболеем за него в любом случае. Возраст берет свое, но в этом и есть прелесть хоккея. Даже в свои 38 лет Саша держит высочайший уровень», — сказал Назаров.

В ночь на 27 апреля «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1.

После этой игры счет в серии стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра пройдет в ночь на 29 апреля.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в трех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее российскую звезду НХЛ освистали фанаты.