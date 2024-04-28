Цыганов заявил, что не пиарит группу «Ме4та» на своем имени

Актер Евгений Цыганов признался в беседе с изданием «Коммерсантъ», что намеренно не пиарил группу «Ме4та» через свою популярность.

По словам Цыганова, к его коллективу поступало предложение от площадки провести концерт, но с условием в рекламе указать, что там исполняет звезда фильма «Мастера и Маргарита». Музыканты отказались от подобного предложения. При этом актер признался, что ему также не понравилась площадка.

«Конечно, хотелось бы, чтобы в зале были скорее те, кто пришел послушать музыку и совпасть с нами в общем настроении и вибрациях, нежели те, кто пришел поглазеть на известного артиста. Но если это совпадает — почему бы и нет?» — отметил актер.

Цыганов отметил, что его коллектив так и не научился зарабатывать на музыке. По словам актера, он и коллеги не заключали никакие контракты ни между собой, ни с продюсерами и лейблами.

«Это не предмет для гордости, но так уж складывается, что то, что мы делаем, не про коммерцию», — уточнил Цыганов.

Цыганов рассказал, что перезапустил свою музыкальную карьеру. Он планирует сыграть концерты с новой группой «Ме4та» в Москве и Санкт-Петербурге весной 2024-го.

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