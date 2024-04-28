Песков предсказал победу России в СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия победит в СВО. Его слова приводит РИА Новости.

«Исход предрешен. Нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует», — заявил он.

До этого Песков предсказал, что на Украине засомневаются в легитимности режима Зеленского.

«Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. <..> Для нас главное — продолжать специальную военную операцию. Мы должны обезопасить себя и должны выполнить те задачи, которые были поставлены сначала», — резюмировал Песков.

По словам представителя президента РФ, украинский режим не жалеет своих граждан, сначала заразив их национализмом, а затем направив на фронт.

Перед этим Песков пообещал, что Россия расправится с санкциями ЕС против своего СПГ (сжиженного природного газа).

Ранее Песков назвал блестящей идеей открыть выставку в Москве с захваченной в ходе СВО техникой.