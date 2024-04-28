Песков заявил, что на Украине засомневаются в легитимности Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предсказал, что «многие на Украине» скоро засомневаются в легитимности режима президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Специфический президент специфического режима», — прокомментировал Песков заявления президента Украины о поставках западных вооружений Киеву в обмен на то, что украинцы сражаются с Россией.

По словам представителя президента РФ, украинский режим не жалеет своих граждан, сначала заразив их национализмом, а затем направив на фронт.

«Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. <..> Для нас главное — продолжать специальную военную операцию. Мы должны обезопасить себя и должны выполнить те задачи, которые были поставлены сначала», — резюмировал Песков.

До этого рейтинг Зеленского снизился на 13% на фоне отставки Залужного.

Ранее опрос Центра Разумкова показал, что украинцы вдвое больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому.