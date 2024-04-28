Скончался акционер УБРиР Сергей Скубаков

На 54-м году ушел из жизни акционер Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Сергей Скубаков. Об этом сообщает новостной портал Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу кредитной организации.

«Причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка», — заявили в банке.

Согласно информации анонимного источника, мужчина мог совершить самоубийство. Супруга погибшего отказалась обсуждать обстоятельства его гибели.

В материале отмечается, что Скубаков владел в УБРиР долей в 15,86%. Помимо того, он являлся совладельцем ООО «Капитал» и базы отдыха «Дальний Кордон» в Екатеринбурге, а также ООО «ЭС ДИ Джи» в Челябинске. Акционер также входил в состав топ-менеджеров Ревдинского завода по обработке цветных металлов.

В июле бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александр Колпаков был найден мертвым в своей квартире в Москве. Ему было 72 года.

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