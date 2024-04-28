«Зениту» предрекли скованность в матче с «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Динамо». Его слова передает «Чемпионат».

«Зенит» прекрасно понимает, что в случае неудачи обострится гонка за чемпионство, так как «Динамо» приблизится в район трех очков.

Мне кажется, в этом матче «Зенит» будет играть в свой футбол, но другое дело, что Семак многое пересмотрит по тактике после поражения от «Рубина». Первый мяч в этой встрече может полностью перевернуть игру, поэтому «Зенит» в какой-то степени, может быть скован», — сказал Деменко.

В прошлом туре сине-бело-голубые на своем поле уступили казанскому «Рубину» со счетом 0:2. Всего в текущем сезоне петербуржцы уже потерпели пять поражений (в прошлом было два за сезон).

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 50 очков, продолжает лидировать. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков. Третье место продолжает занимать московское «Динамо» (44 очка). Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

В 26-м туре сине-бело-голубые отправятся в гости к «Динамо».

Ранее «Динамо» сравнили с осетриной второй свежести.