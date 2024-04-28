Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зениту» предрекли скованность в матче с «Динамо»

Деменко: «Зенит» может быть скован в матче с «Динамо»

close
100%
Dinamik/Wikimedia

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Динамо». Его слова передает «Чемпионат».

«Зенит» прекрасно понимает, что в случае неудачи обострится гонка за чемпионство, так как «Динамо» приблизится в район трех очков.

Мне кажется, в этом матче «Зенит» будет играть в свой футбол, но другое дело, что Семак многое пересмотрит по тактике после поражения от «Рубина». Первый мяч в этой встрече может полностью перевернуть игру, поэтому «Зенит» в какой-то степени, может быть скован», — сказал Деменко.

В прошлом туре сине-бело-голубые на своем поле уступили казанскому «Рубину» со счетом 0:2. Всего в текущем сезоне петербуржцы уже потерпели пять поражений (в прошлом было два за сезон).

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 50 очков, продолжает лидировать. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков. Третье место продолжает занимать московское «Динамо» (44 очка). Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

В 26-м туре сине-бело-голубые отправятся в гости к «Динамо».

Ранее «Динамо» сравнили с осетриной второй свежести.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами