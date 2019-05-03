ЦИК Казахстана зарегистрировал первого кандидата на выборы президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана зарегистрировала и.о. республики Касым-Жомарта Токаева первым кандидатом на выборы президента страны, сообщает ТАСС.
Секретарь комиссии Сабила Мустафин уточнила, что все поданные Токаевым документы соответствуют требованиям ЦИК.
Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня.
Ранее сообщалось, что экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул Токаева на казахстанские президентские выборы от партии Nur Otan.