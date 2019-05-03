В поисках связей с Россией шпионка пыталась соблазнить члена штаба Трампа

Сотрудница американской разведки в сентябре 2016 года пыталась получить данные от Джорджа Пападопулоса, политического советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Отмечается, что она пыталась выяснить, существует ли в штабе Трампа сговор с Россией.

Пападопулос подтвердил телеканалу Fox News подлинность этих сообщений и рассказал, что она пыталась его «соблазнить». Экс-политик назвал этот случай «странным».

Ранее сообщалось, что осужденный за ложные показания Пападопулос попросил о помиловании.