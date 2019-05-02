«Повторение ошибок Порошенко»: Бойко о словах Зеленского про РФ
Депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о границе Украины и России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это повторение ошибок уходящего режима», — считает Бойко.
По его словам, подобный политический курс является «безответственным» и «ведет в тупик».
Он также добавил, что от Зеленского ждут мира, а не повторения риторики Порошенко в стиле «прочь от России».
Ранее Зеленский заявил, что из «общего» у России и Украины осталась только граница.