«Повторение ошибок Порошенко»: Бойко о словах Зеленского про РФ

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Депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о границе Украины и России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это повторение ошибок уходящего режима», — считает Бойко.

По его словам, подобный политический курс является «безответственным» и «ведет в тупик».

Он также добавил, что от Зеленского ждут мира, а не повторения риторики Порошенко в стиле «прочь от России».

Ранее Зеленский заявил, что из «общего» у России и Украины осталась только граница.