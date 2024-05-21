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США и ЕС продолжат вводить санкции против китайских компаний

Блинкен: США будут сотрудничать с ЕС по санкциям против КНР из-за ее поставок РФ

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Luis Barron/Global Look Press

Соединенные Штаты будут координировать санкционную политику с партнерами в Европе и в других местах против Китая в связи с поставками оттуда товаров, помогающих России укреплять военную промышленность. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого передает РИА Новости.

«Мы ввели санкции против более чем 100 структур КНР, которые были вовлечены в поставки товаров двойного назначения, другой подсанкционной продукции. Мы будем работать над координацией этих усилий с европейскими и другими партнерами», — заявил он.

Днем 21 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что Европейский союз не намерен вступать в торговую войну с Китаем, подход Брюсселя отличается от подхода Вашингтона.

Днем ранее власти Китая ввели санкции против трех американских компаний из-за поставок вооружения Тайваню.

До этого газета New York Times писала, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала Западу, что поддержка Москвы со стороны Пекина незыблема.

Ранее Италия заявила о намерении защищать бизнес от последствий антироссийских санкций.

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