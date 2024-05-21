Команда Карлсона опровергла сообщения о запуске телешоу в РФ

Команда американского журналиста Такера Карлсона опровергла сообщения о запуске его собственного телешоу на территории РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дина Томпсона.

«Это полная ложь», — отметил источник агентства.

21 мая информационное агентство Ura.ru сообщило, что американский журналист запустил авторское шоу на телеканале «Россия 24». По словам авторов статьи, он якобы стал ведущим соответствующего проекта.

18 мая Карлсон назвал безумием заявления западных политиков о том, что Москва стремится «захватить» все европейские государства. Журналист отметил, что президент РФ Владимир Путин и так управляет самой большой страной в мире. Поэтому не стоит считать, что российский лидер хочет взять под свой контроль еще больше территорий, резюмировал корреспондент.

До этого он сравнил президента РФ с американским коллегой Джо Байденом. Как сказал Карлсон, Путин является более впечатляющим человеком по сравнению с действующим хозяином Белого дома.

Ранее Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным.