Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Команда Карлсона опровергла сообщения о запуске телешоу в РФ

Команда Карлсона назвала ложью сообщения о запуске его авторского телешоу в РФ

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Команда американского журналиста Такера Карлсона опровергла сообщения о запуске его собственного телешоу на территории РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дина Томпсона.

«Это полная ложь», — отметил источник агентства.

21 мая информационное агентство Ura.ru сообщило, что американский журналист запустил авторское шоу на телеканале «Россия 24». По словам авторов статьи, он якобы стал ведущим соответствующего проекта.

18 мая Карлсон назвал безумием заявления западных политиков о том, что Москва стремится «захватить» все европейские государства. Журналист отметил, что президент РФ Владимир Путин и так управляет самой большой страной в мире. Поэтому не стоит считать, что российский лидер хочет взять под свой контроль еще больше территорий, резюмировал корреспондент.

До этого он сравнил президента РФ с американским коллегой Джо Байденом. Как сказал Карлсон, Путин является более впечатляющим человеком по сравнению с действующим хозяином Белого дома.

Ранее Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами