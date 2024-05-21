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Сын Кадырова стал министром спорта Чечни

Сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни

Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона. Об этом заявил в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров.

«На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

21 мая председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу.

До этого Магомед Даудов объявил, что он досрочно сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни. По его словам, он принял такое решение после совещания с Рамзаном Кадыровым. По мнению ряда журналистов и политологов, Даудов является вторым человеком в Чечне по влиятельности и входит в близкое окружение Кадырова. В феврале ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее Кадыров показал, как «Ахмат» дронами уничтожает опорные пункты ВСУ.

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