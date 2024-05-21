Прокуратура отменила приговор в отношении экс-министра Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области отменила постановление об открытии уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова по статье об оскорблении представителя власти. Об этом сообщает онлайн-газета «ПроТамбов» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Согласно информации издания, мужчине вменяли нарушение ст. 319 УК РФ. за то, что он использовал бранную лексику в разговоре с полицейскими. Но после лингвистической экспертизы выяснилось, что экс-главы тамбовского минздрава хоть и ругался матом, но не на сотрудников полиции.

В конце февраля в отношении бывшего министра возбудили новое уголовное дело по факту оскорбления сотрудников полиции.

До этого на Овчинникова завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Днем 11 февраля полиция остановила два автомобиля, в одном из которых находился 48-летний министр. Осмотрев машины, правоохранители обнаружили охотничий карабин и разделанную на части косулю, говорится в публикации.

По словам журналистов, находившиеся в авто люди заявили, что охотились в районе базы у деревни Лычное в Первомайском районе. Сообщается, что на месте охоты полицейские нашли кучу из кусков туш животных, а также три головы.

Позже Овчинников уволился.

Ранее из мэрии поселка в Тюменской области уволились все сотрудники.