На юге Москвы произошла драка со стрельбой

Неизвестные устроили драку со стрельбой в столичном районе Бирюлево Западное, расположенном в южной части города. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

«Неизвестные <...> выстрелили в двух человек и скрылись на трех автомобилях», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, потасовка случилась на Медынской улице.

«Проверяем информацию о стрельбе на юге Москвы», — отмечается в материале.

Как сообщает Telegram-канал 112, в результате вооруженной драки пострадали четыре человека, все они госпитализированы. На месте инцидента сейчас работают экстренные городские службы.

До этого в Московской области (город Люберцы) 17-летний юноша устроил стрельбу, пытаясь отобрать у 15-летнего подростка кофту за 90 тысяч рублей.

Ранее румынские политики устроили драку в парламенте.