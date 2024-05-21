Женщинам в колониях сделали послабления в видах одежды

Министерство юстиции разрешило носить в колониях легинсы, шорты и домашние халаты в рамках послаблений в сфере вещевого довольствия заключенных. Приказ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В приказ попали и другие предметы женской одежды, например юбки и жакеты.

«Жакет с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, лацканами. Перед с кокетками, вертикальными рельефными швами от кокетки до низа, в которых обработаны карманы; в швах соединения кокеток с частями переда — клапаны. Накладка для размещения нагрудного отличительного знака осужденной на правой части переда в области груди», — сообщается в приказе.

В документе отдельно описаны детали одежды, которая теперь допускается для ношения заключенными-женщинами. В частности, легинсы должны быть без боковых швов, по линии талии стянуты эластичной тесьмой, а шорты — из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани.

Общее требование, которое встречается в описании многих предметов одежды? — зеленый цвет. Например, халат на молнии также должен быть зеленого цвета.

До этого в Минюсте провели демонстрацию новых моделей одежды для российских заключенных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Ранее в Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в бассейнах.