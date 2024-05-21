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Минск расширил список запрещенных к ввозу товаров из недружественных стран

Белоруссия расширила перечень товаров из Европы, запрещенных к ввозу в страну

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Кабинет министров Белоруссии расширил перечень товаров, происходящих из ряда европейских стран и запрещенных к ввозу на территорию республики. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале белорусского правительства.

Речь идет о товарах из Эстонии, Чехии, Польши, Латвии и Литвы. В частности, Минск запретил импортировать из этих государств пиво, сброженные напитки, средства для волос и для ухода за кожей. Также в Белоруссии больше нельзя будет реализовывать лаки, этикетки из бумаги и картона, обувь с верхом из натуральной кожи, напольные ковры, фарфоровую и стеклянную посуду, мыло, чистящие средства и некоторые другие товары из упомянутых стран.

Более того, под санкции попала вода. В том числе минеральная и газированная.

«Постановление разработано в качестве ответной меры», — говорится в заявлении.

Речь идет о решении Риги запретить импорт некоторых видов белорусской пищевой продукции и решении Вильнюса на один год ограничить ввоз белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов. Кроме того, кабинет министров республики обратил внимание на подготовку Советом Европейского союза (ЕС) регламента о повышении пошлин на импорт ее аграрной продукции.

Ранее в Польше заявили о планах ввести 50-процентные пошлины на зерно из Белоруссии и РФ.

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