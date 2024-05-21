Фигурантам дела об убийстве семи жителей Херсонской области предъявили обвинения

Фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту убийства семи человек в селе Абрикосовка в Херсонской области, предъявили обвинения. Им грозит пожизненное лишение свободы, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, за расследование дела отвечает Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. В материале отмечается, что подозреваемым уже предъявили обвинения по двум уголовным статьям. Речь идет об убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

25 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали двоих российских военнослужащих по подозрению в убийстве пяти человек в Херсонской области. Сообщалось, что жертвами стали жители сел Подо-Калиновка и Абрикосовка. При этом среди погибших оказалась глава последнего населенного пункта Любовь Тымчак.

По данным Telegram-канала Baza и газеты «Коммерсантъ», под стражей оказались некие Александр О. и Александр К. Один из них был трижды судим еще до службы в армии.

Впоследствии агентство РИА Новости сообщило, что число жертв увеличилось до семи. Как отметили журналисты, военнослужащие хотели поселиться в одном из домов в поселке Абрикосовка. Однако глава населенного пункта заявила им, что свободных зданий нет. Тогда мужчины решили расправиться с женщиной, совершив поджог двух жилых домов. Для этого они использовали топливо и гранаты.

Ранее журналисты выяснили подробности об убитых жителях Херсонской области.