Назван клуб, который выиграет в плей-офф НХЛ Западную конференцию

Комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед», а также автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», высказался для «Газеты.Ru» о серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш».

«Крутая серия по качеству хоккея, по качеству атаки, по качеству бросков, по качеству моментов, прям супер, очень приятно было посмотреть. И это такой формально, конечно, был скрытый финал, как мне кажется, Запада, но раз их сводят на этой стадии, пожалуйста. И приятно посмотреть на два разных атакующих стиля. То есть «Колорадо», который больше времени, намного причем, проводил в зоне атаки. «Колорадо», с их затяжными позиционками, с их скоростным входом в зону, с их индивидуальным мастерством, с их использованием защитников, с несколькими витками одной и той же атаки. И «Даллас», который вот бегает туда-сюда, который очень хорош на именно атаках с ходу, очень хорош на прессинге в средней зоне и быстром раскручивании своей новой атаки. Ну прям вот действительно круто было посмотреть», — отметил Майков.

«Даллас» победил в серии в шести матчах (4-2) и теперь в финале Западный конференции встретится с «Эдмонтон Ойлерз», который выбил из турнира в семиматчевом противостоянии «Ванкувер Кэнакс» (4-3).

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