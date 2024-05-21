«Плохо всему российскому хоккею»: чемпион Игр о запрете привозить Кубок Стэнли

Олимпийский чемпион, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский отреагировал на то, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила привозить Кубок Стэнли в Россию. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Это уже не новость. Это уже давно, по-моему, то, что запретила. Плохо это, естественно, для ребят, которые бьются, отдаются, хотят привезти кубок детям, родным, близким, и всему российскому хоккею плохо», — заявил Каменский.

На победу в НХЛ из россиян претендуют Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов (все — «Флорида Пантерз», Евгений Дадонов («Даллас Старз»), Артемий Панарин и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»). Лишь Тарасенко из них ранее становился победителем турнира, выступая за «Сент-Луис» в 2019 году.

Кубок Стэнли вручается команде-победительнице розыгрыша плей-офф НХЛ. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде, уступив в серии до четырех побед «Далласу».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее определились полуфинальные пары Кубка Стэнли — 2024.