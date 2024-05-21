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Семья из Орловской области попала в больницу после покраски цистерны

В Орловской области семья из трех человек отравилась парами нитрокраски в бочке

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Семья из Орловской области едва не пострадала после того, как залезла в крупную бочку-цистерну, которую планировали использовать для летнего душа. Об этом сообщает ОрелTimes.

Инцидент произошел в селе Тайном. Мужчина, находившийся в доме, решил покрасить цистерну изнутри и для этого залез внутрь. Спустя некоторое время послышался грохот и, чтобы проверить сына, в бочку залез его отец. Так как он перестал отзываться, внутрь залезла его жена. Когда и она не отозвалась, еще одна женщина на участке вызвала спасателей.

Приехавшие на место специалисты выяснили, что семья отравилась парами нитрокраски. В этот момент все люди внутри бочки находились в бессознательном состоянии. Спасателям пришлось начать кислородную терапию внутри цистерны.

После этого членов семьи начали вытаскивать. Ситуация осложнялась тем, что один мужчина весил более 100 килограмм. Специалисты успешно извлекли людей и передали медикам.

Все пострадавшие находились в тяжелом состоянии. Врачам удалось их спасти.

Ранее в Ленобласти подросток попал в реанимацию с отравлением суррогатным алкоголем.

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