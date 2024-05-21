Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат нашла в продаже на маркетплейсах иконы сатанистов

Депутат Кузнецова обнаружила в свободной продаже сатанинские «черные иконы»

close
100%
The Satanic Temple/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В свободной продаже на маркетплейсах оказались «черные иконы», на которых изображены персонажи сатанинского культа. Об этом пишет в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Анна Кузнецова.

«За последнее время ко мне пришло несколько обращений от родителей, которые обеспокоены тем, что деструктивная и человеконенавистническая идеология сатанизма, пропагандирующая культ насилия, отрицающая ценность жизни, открыто представлена и рекламируется в Интернете, социальных сетях, на площадках онлайн-магазинов», — пишет Кузнецова.

Депутат также отметила, что при запросе «иконы» на маркетплейсах агрегаторы будут активно продвигать подобную продукцию пользователям.

Кузнецова обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой о проверке законности размещения подобной продукции.

До этого житель Тулы рассказал, что у него замироточила икона Николая Чудотворца.

Ранее православные верующие отметили Антипасху.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами