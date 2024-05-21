Депутат нашла в продаже на маркетплейсах иконы сатанистов

В свободной продаже на маркетплейсах оказались «черные иконы», на которых изображены персонажи сатанинского культа. Об этом пишет в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Анна Кузнецова.

«За последнее время ко мне пришло несколько обращений от родителей, которые обеспокоены тем, что деструктивная и человеконенавистническая идеология сатанизма, пропагандирующая культ насилия, отрицающая ценность жизни, открыто представлена и рекламируется в Интернете, социальных сетях, на площадках онлайн-магазинов», — пишет Кузнецова.

Депутат также отметила, что при запросе «иконы» на маркетплейсах агрегаторы будут активно продвигать подобную продукцию пользователям.

Кузнецова обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой о проверке законности размещения подобной продукции.

До этого житель Тулы рассказал, что у него замироточила икона Николая Чудотворца.

Ранее православные верующие отметили Антипасху.