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Водитель из Нижнего Тагила сбил мать и ее маленького сына на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле мать и маленький ребенок попали в больницу после ДТП с иномаркой

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Жителя Нижнего Тагила подозревают в том, что он сбил мать и четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на Липовом тракте. По предварительной информации, 35-летний мужчина на машине марки Mitsubishi не остановился и наехал на семью.

«В результате ДТП мать с ребенком доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», – сообщается в публикации.

В беседе с правоохранителями россиянин пояснил, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил пешеходов. Выяснилось, что светопропускаемость передних стекол автомашины не соответствовала нормативным требованиям. В момент аварии водитель был трезв. С начала года мужчина 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

«На водителя составлены административные материалы за тонировку и непредоставление преимущества пешеходам», – поделились в ГИБДД.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку.

В ведомстве напомнили, что перед пешеходным переходом нужно снижать скорость и пропускать людей.

Ранее в Петербурге 88-летнюю блокадницу сбил неизвестный на электросамокате.

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