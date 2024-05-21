Бывший футболист сравнил шансы «Зенита» и «Балтики» в Суперфинале Кубка России

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и калининградская «Балтика».

«В финале точно нет фаворита. Это один матч. Конечно «Зенит» сильнее, но мы уже видели, как «Балтика» с тем же «Спартаком» отбивалась большую часть матча. Но «Спартак» не забил достаточно много голевых моментов. С «Зенитом» тоже может так произойти. Команда будет обороняться, но это все-таки один матч, в нем можно силы распределить. А что касается чемпионата, то для что такое для футболиста три-четыре дня подготовки? Нормальный срок. Восстановиться и играть следующий матч – это даже лучше, чем тренироваться, поверьте», — считает Деменко.

«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка страны через Путь РПЛ, обыграв в финале этой части турнира в серии пенальти московский ЦСКА после двух ничьих в двухматчевом противостоянии. «Балтика» выиграла Путь регионов, в решающей встрече одолев на своем поле московский «Спартак» (1:0). Суперфинал пройдет в московских «Лужниках».

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