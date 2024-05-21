«Челси» лишился главного тренера

Лондонский «Челси» объявил о расторжении трудового соглашения с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

«От имени всего «Челси» мы хотим выразить нашу благодарность Маурисио за его работу в этом сезоне. Мы будем рады видеть его снова на «Стэмфорд Бридж» в любое время. Желаем ему всего наилучшего в его будущей тренерской карьере», — указано в сообщении пресс-службы.

Контракт специалиста действовал до 2025 года.

Почеттино возглавил «Челси» в мае 2023 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. До этого аргентинец работал в «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» не попал в тройку лучших команд. Лондонская команда оказалась на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 63 очка.

Чемпионом АПЛ стал «Манчестер Сити», который завоевал этот титул в четвертый раз подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 балл. На втором месте расположился лондонский «Арсенал» (89), замкнул тройку лучших «Ливерпуль» (82), из которого после завершения сезона ушел главный тренер Юрген Клопп.

Ранее «Ливерпуль» официально назвал имя нового главного тренера команды.