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На юго-востоке эвакуировали 70 человек из-за задымления в университете

В Москве из университета эвакуировали примерно 70 человек в связи с задымлением

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Николай Хижняк/РИА Новости

Около 70 человек были эвакуированы из Российского биотехнологического университета в Москве в связи с задымлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в оперативных службах.

«Произошло задымление на втором этаже», — отмечается в материале.

Согласно информации агентства, инцидент случился по адресу: улица Талалихина, дом 33, Нижегородский район, Юго-Восточном административном округе (ЮВАО).

«Эвакуированы примерно 70 человек», — сообщил источник.

По данным из открытых источников, по означенному адресу располагается Российский биотехнологический университет.

Незадолго до этого пресс-служба МЧС России сообщало, что на востоке Москвы пожарные во время ликвидации возгорания в торгово-офисном здании спасли спящего питона.

Перед этим спасатели полностью ликвидировали крупный пожар на швейной фабрике в Подмосковье.

Ранее сильный пожар произошел в Киеве.

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