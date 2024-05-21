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Момент стрельбы на Медынской улице в Москве попал на видео

Очевидец заснял момент стрельбы на Медынской улице в Москве

Момент стрельбы в районе Бирюлево Западное в российской столице попал на видео. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Агентство «Москва».

Журналисты отметили, что инцидент на Медынской улице заснял один из очевидцев. На кадрах видно, как около проезжей части дерутся порядка двух десятков человек. При этом в какой-то момент на месте происшествия начинают раздаваться звуки стрельбы, после чего запись обрывается.

По данным Telegram-канала 112, здесь произошла массовая драка с участием мигрантов. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, которые оцепили улицу.

«Информация о пострадавших уточняется», — говорится в материале.

Вечером 21 мая Агентство городских новостей «Москва» сообщило о массовой драке в районе Бирюлево Западное. В публикации уточнялось, что во время потасовки несколько неизвестных людей выстрелили в двоих оппонентов и скрылись с места происшествия. Как отметили журналисты, мужчины уехали на трех автомобилях.

19 мая в Кемерово пять человек устроили перестрелку из автоматов и пистолетов. Инцидент произошел на парковке, расположенной на территории жилого комплекса «Мичуринские аллеи». В ходе перестрелки ее участники использовали стоявшие на стоянке автомобили как прикрытие, а после ее завершения скрылись в неизвестном направлении.

Ранее на парковке у петербургского торгового центра (ТЦ) «Сити Молл» произошла стрельба.

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