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Поплатившийся за откровенные фотографии полицейский пошел на повышение

Уволенный за танцы начальник ГАИ стал главой колонии на Кубани

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Уволенный за танцы с непристойными движениями начальник ГАИ по Брюховецкому району Дмитрий Жижко стал главой колонии на Кубани. Об этом сообщает kp.ru.

Предположительно Дмитрий Жижко, который теперь занимает должность заместителя начальника изолятора Брюховецкого района, вновь попал на видео, где в окружении женщин полицейский танцует под песню, в которой рассказывается о доставке наркотиков в Россию.

В прошлый раз в ГИБДД сообщили, что в отношении Жижко проводится служебная проверка и он отстранен.

До этого в сети появилось видео с тверком, предположительно, начальника одной из краснодарских Госавтоинспекций.

Отмечается, что, судя по видео, мужчина, похожий на руководителя ОГИБДД Брюховецкого района Краснодарского края Дмитрия Жижко, танцует на кухне со стаканом в руке. За зажигательным тверком наблюдают подруги мужчины.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который проколол колеса у 11 автомобилей в Ульяновске.

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