Украина запротестовала против упрощения получения гражданства РФ

В украинском МИДе выразили протест после упрощения получения гражданства РФ для украинцев, передает РИА «Новости».

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин.

«Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД», — подчеркнули в ведомстве.

Также украинская сторона пообещала, что будет просить новых антироссийских санкций.

Ранее Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны. В ответ Зеленский заявил, что большинство украинцев не заинтересуются возможностью получения российского паспорта.