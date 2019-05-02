Возросло число жертв протестов в Венесуэле, заявил источник

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В результате протестов в столичном Каракасе погибли 27-летняя девушка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, девушка скончалась от ранения в голову.

Источник добавил, что девушка была убита в районе развязки Альтамира в Каракасе.

Отмечается, что еще один человек погиб в штате Арагуа.

Ранее венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что на митинге его сторонников от рук «диктатуры» погиб один человек.