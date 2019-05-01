В Киеве захотели лишать гражданства за получение паспорта РФ
Замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Юрий Грымчак высказался за лишение украинского гражданства жителей Донбасса в случае, если они получат российский паспорт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское телевидение.
По его словам, конституция Украины запрещает своим гражданам иметь второе гражданство, а потому люди, которые получают российский паспорт, могут потерять гражданство Украины.
»...и я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», — добавил Грымчак.
24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Сегодня, 1 мая, Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.