В Киеве захотели лишать гражданства за получение паспорта РФ

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Замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Украины Юрий Грымчак высказался за лишение украинского гражданства жителей Донбасса в случае, если они получат российский паспорт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское телевидение.

По его словам, конституция Украины запрещает своим гражданам иметь второе гражданство, а потому люди, которые получают российский паспорт, могут потерять гражданство Украины.

»...и я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», — добавил Грымчак.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Сегодня, 1 мая, Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.