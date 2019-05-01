Моралес заявил о провале Трампа в Венесуэле
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что американский лидер Дональд Трамп потерпел поражение в попытке госпереворота в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».
«К сожалению, отдельные правительства ошибаются и поддерживают Трампа», — сказал Моралес.
По его словам, народ Венесуэлы продемонстрировал свою приверженность «суверенитету и миру».
Он также добавил, что Боливия поддерживает инициативы по диалогу по ситуации в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что Венесуэла начала расследование попытки госпереворота.