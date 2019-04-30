Российского посла в Белоруссии отзывают с должности, сообщили СМИ

Российского посла в Минске Михаила Бабича отзывают с должности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным источника, обсуждение об отстранении Бабича с должности длится уже неделю.

Другой источник отметил, что вскоре должен появиться соответствующий указ российского лидера Владимира Путина.

В настоящее время нет официального подтверждения этой информации.

Ранее сообщалось, что начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил Бабича в попытке разрушить отношения Москвы и Минска.

По его словам, Бабичу якобы удалось оказать негативный эффект на взаимоотношения России и Белоруссии.

Позже лидер Белоруссии Александр Лукашенко надеялся, что Россия сможет разобраться с поведением Бабича.