Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В небе над Коми зафиксировали необычное свечение

Жители Республики Коми стали свидетелями ярко-голубого шлейфа в небе. Данное явление возникло в результате запуска ракеты, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, это свечение является следом от топлива ракеты «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33».

22 марта с космодрома Байконур был успешно осуществлен запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-33» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Ожидается, что путь к Международной космической станции займет примерно 49,5 часа, стыковка с российским модулем Международной космической станции «Поиск» запланирована на 24 марта в 16:35 по московскому времени. На борту космического аппарата находятся различные грузы для экипажа, включая оборудование для исследования солнечных вспышек, которое будет установлено на МКС.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-33» состыкуют с МКС вручную из-за нераскрывшейся антенны.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
