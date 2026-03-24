В небе над Коми зафиксировали необычное свечение

Жители Республики Коми стали свидетелями ярко-голубого шлейфа в небе. Данное явление возникло в результате запуска ракеты, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, это свечение является следом от топлива ракеты «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33».

22 марта с космодрома Байконур был успешно осуществлен запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-33» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Ожидается, что путь к Международной космической станции займет примерно 49,5 часа, стыковка с российским модулем Международной космической станции «Поиск» запланирована на 24 марта в 16:35 по московскому времени. На борту космического аппарата находятся различные грузы для экипажа, включая оборудование для исследования солнечных вспышек, которое будет установлено на МКС.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-33» состыкуют с МКС вручную из-за нераскрывшейся антенны.