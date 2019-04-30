Киев отказался признавать решение России выдавать паспорта жителям Донбасса
Киев отказался признавать российские паспорта, которые начали получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Украины.
Как указано, МИД Украины выразил решительный протест из-за открытия на территории Ростовской области центров выдачи таких паспортов.
В Киеве назвали этот факт «нарушением государственного суверенитета и целостности Украины».
МИД страны подчеркнул, что решение о выдаче паспортов «является юридически ничтожным и не признается Украиной». Также в министерестве призвали международных партнеров не признавать эти документы.
Ранее в МВД России подсчитали, сколько жителей Донбасса хотят получить российский паспорт.