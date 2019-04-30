Император Японии решил покинуть престол

Император Японии Акихито принял решение уйти на покой, передает ТАСС.

Отмечается, что он оставит престол старшему сыну 59-летнему принцу Нарухито.

В связи с данным решением японский императорский дворец проведет уникальные праздничные церемонии.

На церемонии выступит также премьер-министр Синдзо Абэ. По японской традиции, Акихито будет считаться императором до последней секунды 30 апреля.

Ранее неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.