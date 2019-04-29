В штабе Зеленского пожаловались на российские СМИ
В штабе победившего во втором туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского заявили, что российские СМИ якобы сотрудничают с нынешним президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно заявлению, в штабе считают целью подобного сотрудничества дискредитацию Зеленского.
«Несмотря на разгромное поражение Петра Порошенко на президентских выборах, «библиотека фейков» его имени продолжает свое черное дело», — говорится в документе.
Уточняется, что речь идет в том числе о лживых новостях, связанных с отдыхом Зеленского в Турции.
Ранее Зеленского раскритиковали в Раде за отдых в Турции.